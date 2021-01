LIVE | Nu wind van voren uit eigen kring voor Trump

Veiligheidsminister maant Trump aanval op Capitool te veroordelen

Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid, Chad Wolf, heeft president Donald Trump gemaand om het geweld van woensdag in en rond het Capitool streng te veroordelen. Aanhangers van Trump bestormden het parlementsgebouw, drongen er binnen en richtten vernielingen aan.

De president heeft zich vooralsnog niet tegen zijn aanhangers gekeerd. Hij bleef herhalen dat de verkiezingsoverwinning hem is ontstolen, waar helemaal geen bewijs voor is.

Trump beloofde donderdag wel een ordelijke machtsoverdracht als Biden op 20 januari wordt ingezworen. Volgens Wolf deed de president dat alleen in de hoop dat kabinetsleden dan niet zouden opstappen. Er zijn al meerdere medewerkers van het Witte Huis en het kabinet weggegaan.

Wolf blijft zelf aan, omdat hij wil zorgen voor een vreedzame machtsoverdracht en vanwege mogelijke bedreigingen. Hij geldt als getrouw van Trump en was betrokken bij de inzet van federale troepen bij onlusten in Portland.

Reacties grootmachten

De bestorming van het Amerikaanse parlement door Trump-aanhangers is volgens Rusland een bewijs dat de democratie in de VS in verval is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou stelt dat het kiessysteem in de VS „archaïsch” is en niet voldoet aan democratische standaarden. Een woordvoerster benadrukte wel dat de bestorming een „interne zaak” is van de VS. Zij wees erop dat Amerikaanse media „een instrument van politieke strijd” zijn geworden.

Het is duidelijk dat de Amerikaanse democratie „op beide voeten hinkt”, is de analyse van Konstantin Kosatsjov, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het Russische hogerhuis. Hij stelt dat het verliezende Trump-kamp genoeg redenen had om de winnaar van fraude te beschuldigen. Volgens Kosatsjov zijn de VS niet langer in de positie andere landen de les te lezen over vrijheid en democratie, laat staan die aan anderen op te leggen. Die mening wordt gedeeld door zijn collega in het lagerhuis van het parlement, Leonid Sloetski. De steun van Washington aan ’revoluties’ en opstanden in Oekraïne, Georgië en Wit-Rusland is volgens hem als een „boemerang” teruggekomen naar de VS. De chaos wordt gezien als een teken van verdeling en verval.

Ⓒ EPA

De reactie vanuit Peking is heel anders. De Verenigde Staten zien toe aan ’vrede en stabiliteit’. „We geloven dat het Amerikaanse volk veiligheid en rust wil, vooral midden in de pandemie”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij sprak de hoop uit dat dat „zo snel mogelijk” het geval zal zijn. De zegsman verwees naar de massale pro-democratiebetogingen in Hongkong van 2019, waarbij activisten het parlement in de miljoenenstad binnendrongen.

FBI verzamelt informatie over bestormers van het Capitool

De FBI is op zoek naar informatie over en beeldmateriaal van mensen die woensdag hebben aangezet tot rellen en geweld of daaraan hebben deelgenomen in en rond het Capitool. De politiedienst heeft daarvoor een site geopend. De FBI vraagt ook om gewone tips die kunnen helpen de daders op te sporen.

Een voordeel voor de federale rechercheurs is dat veel bestormers van de zetel van het Congres niet alleen tegenstanders zijn van de aanstaande president Joe Biden, maar ook van de coronamaatregelen. Dankzij hun afkeer van mondkapjes komen veel Trump-aanhangers met hun gezicht in beeld. Er zijn vooralsnog meer dan vijftig mensen aangehouden tijdens de ongeregeldheden.

’Ordentelijke overdracht’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een „ordelijke machtsoverdracht” beloofd op 20 januari. Volgens CNN herhaalde hij in een verklaring het wel oneens te zijn met de verkiezingsuitslag.

Dat het Congres zijn rivaal Joe Biden heeft aangewezen als winnaar, betekent volgens hem „het einde van de grootste eerste termijn in de geschiedenis van het presidentschap.”

Trump benadrukte ook dat het pas het „begin is van onze strijd om Amerika weer groots te maken.”

Bekijk ook: Vleugellam maar niet machteloos

Joe Biden officieel nieuwe president

Het Amerikaanse Congres heeft officieel vastgelegd dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen.

Bekijk ook: Vicepresident Pence bekrachtigt verkiezingswinst Joe Biden

Totaal niet voorbereid op ongeregeldheden

Washington worstelt met de vraag hoe het kan dat de betogers zo snel en nauwelijks gehinderd het Capitool konden binnendringen. Het complex wordt normaal beveiligd door een speciale politieafdeling die Capitol Police heet en waar 2000 mensen werken. Bij grote evenementen bemoeien zich talrijke andere federale veiligheidsdiensten en instellingen tot in detail met de beveiliging van bijvoorbeeld de inauguratie van een president.

Het is niet bekend waarom dit nu niet het geval was. Maar het Capitool werd nog steeds voornamelijk beveiligd door de agenten van het complex.

Die hebben volgens betrokkenen voorafgaand aan de ongeregeldheden niemand om hulp voor de beveiliging gevraagd. De politie van het complex had bijvoorbeeld vooraf het ministerie van Binnenlandse Veiligheid op de risico’s kunnen wijzen en om maatregelen kunnen vragen. De Capitol Police kreeg pas na ruim een uur bijstand van andere federale veiligheidsinstellingen.

Meerdere medewerkers Witte Huis stappen op

Meerdere medewerkers van het Witte Huis zijn opgestapt na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Ingewijden zeggen dat de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump is vertrokken. Naast de stafchef van presidentsvrouw Melania nam ook de evenementplanner van het Witte Huis ontslag.

Bekijk ook: Rechterhand van Melania Trump neemt ontslag na bestorming Capitool

Vier mensen overleden

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van president Trump in Washington zijn woensdag vier doden gevallen, meldt de hoofdstedelijke politie. De politie heeft 52 arrestaties verricht.

Twitter en Facebook blokkeren Trump

Twitter wil dat de Amerikaanse president Donald Trump drie tweets van woensdag verwijdert. Na verwijdering mag hij voor straf 12 uur lang niets tweeten, en zolang de tweets er nog staan blijft zijn account ook geschorst. Als Trump doorgaat met zulke tweets, kan hij permanent geblokkeerd worden, laat Twitter weten. Ook Facebook heeft maatregelen genomen tegen de president.

Congres hervat goedkeuring uitslag

Het Congres hervatte later het goedkeuren van de verkiezingsuitslag. Dat is normaliter een formaliteit, maar duurt dit jaar langer doordat sommige Republikeinen bezwaar maken. Sommige partijgenoten van Trump die dat van plan waren, besloten overigens om terug te krabbelen na de bestorming van het parlementsgebouw.

„Toen ik vanochtend aankwam in Washington, was ik beslist van plan om bezwaar te maken tegen de goedkeuring van de stemmen van de kiesmannen”, zei de Republikeinse senator Kelly Loeffler, die deze week een poging herkozen te worden zag mislukken. „Maar de gebeurtenissen hebben me gedwongen te heroverwegen. Ik kan nu in goed geweten geen bezwaar meer maken.

Trump krijgt storm van kritiek

De president kreeg na de bestorming een storm van kritiek over zich heen, ook van prominente partijgenoten. „Er is geen twijfel over mogelijk dat de president de meute heeft gevormd en heeft opgehitst. Hij heeft de meute toegesproken. Hij stak de lont aan”, zei politica Liz Cheney, de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney.

Betogers betreden senaatszaal

Op beelden is te zien hoe betogers poseren bij standbeelden en in de Senaatszaal. De politie had uren nodig om de rust te herstellen. Ook president Trump liet weer van zich horen. Eerst in Twitterberichten waarin hij opriep tot vreedzame acties, later in een video. Daarin vroeg hij aanhangers weliswaar om naar huis te gaan, maar herhaalde hij ook zijn bewering dat was gefraudeerd bij de verkiezingen.

Relschoppers in kantoor Pelosi

Een van de relschoppers liet een boodschap achter op het bureau van Nancy Pelosi. Ⓒ AFP

Politici verzamelden zich uiteindelijk in een ander gebouw in het Capitool-complex. Daar stonden ze onder bewaking van zwaarbewapende eenheden van de FBI. Relschoppers maakten het zich ondertussen gemakkelijk in het parlementsgebouw, waar ze onder meer het kantoor binnendrongen van voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden.

Trump-supporter Richard Barnett maakt het zich gemakkelijk in het kantoor van speaker of the house Nancy Pelosi. Ⓒ AFP

Senatoren geëvacueerd

Senatoren kregen een gewapend politie-escorte en konden geëvacueerd worden door de tunnels van het Capitool. Medewerkers namen ook de stemmen van de kiesmannen mee die formeel geteld zouden worden door het Congres. „Anders zouden ze zijn verbrand door de meute”, concludeerde de Democraat Jeff Merkley.

Trump-aanhangers bestormen gebouw

Demonstranten braken door barricades en stormden het gebouw in. Op een opvallende foto is te zien hoe beveiligers met getrokken wapens posities innemen bij een gebarricadeerde deur. Terwijl het geschreeuw van de meute binnen al te horen was, evacueerde de politie volgens een reconstructie van The New York Times vicepresident Mike Pence, die optrad als Senaatsvoorzitter.

Politie ruimt de troep op die de Trump-betogers hebben achtergelaten na hun bestorming van het Capitool in Washington Ⓒ AP

Trump roept aanhang op naar Capitool te komen

Trump heeft zijn verkiezingsnederlaag niet geaccepteerd en sprak in de aanloop naar de bestorming duizenden aanhangers toe in de buurt van het Witte Huis. Hij had ze toen opgeroepen om op te rukken naar het Capitool. Daar escaleerde de situatie volledig. De politie bleek niet in staat om de woedende betogers tegen te houden.