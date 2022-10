Brussel wil ban op terrasverwarmer

Lidstaten hebben eerder afgesproken om het verbruik deze winter met 15 procent te verminderen, maar in veel lidstaten daalt de gasconsumptie nog niet hard genoeg.

De Europese Commissie stelt daarom nieuwe regels voor die lidstaten ruimte geven om in te grijpen tegen ’niet-essentieel verbruik’ bij particulieren. Het kan gaan om terrasverwarmers, sauna’s en een verbod op aangename temperaturen in privé-zwembaden. Hoe zo’n verbod in de praktijk precies gaat werken is nog niet duidelijk.

De regels zijn in theorie voor Nederland niet nodig: wij hebben de besparingsdoelen al gehaald. De Brusselse besparingsdwang mag kwetsbare consumenten niet raken. „Deze groep heeft geen ruimte om het verbruik te verminderen”, stelt de Commissie. „Het mag ook niet leiden tot een algehele afsluiting.”

15 procent

Brussel wil 15 procent gas besparen om de prijs te drukken en te zorgen voor voldoende beschikbaarheid bij een koude winter. Vooralsnog zit de EU er warmpjes bij: de gasvoorraden zijn voor 90 procent gevuld. De lidstaten moeten zich nog buigen over het voorstel van Brussel.