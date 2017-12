Jaarwisseling het duurst in Amsterdam

Volgens vergelijkingssite Allovoyages.fr is dat 147 euro duurder dan bijvoorbeeld een dag in januari.

Wil je per se toch in de hoofdstad zijn op 31 december, dan kan je in zuidoost terecht voor 200 euro. De duurste kamer is te boeken in Hotel TwentySeven op de Dam voor 1300 euro, zo schrijft Het Parool.

Na Amsterdam is het ook peperduur in Edinburgh (293 euro), dan Praag (274 euro), Venetië (272 euro) en Wenen (264 euro), aldus de site. Het goedkoopst is het in Istanbul (42 euro), of Athene (43 euro).