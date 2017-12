Geldautomaat geeft te veel geld: man slaat pin aan gort

Volgens USA Today belde de 23-jarige Michael Joseph Oleksik de bank Wells Fargo op, om op te biechten en zich te verontschuldigen voor het feit dat hij gefrustreerd was geraakt omdat de machine hem te veel geld had gegeven. Hjj had hierdoor zijn frustratie gebotvierd op de geldautomaat.

Oleksik vertelde dat hij haast had om op zijn werk te komen en daardoor uit paniek op het touchscreen begon te rammen. Dit leverde de automaat voor 5000 dollar aan schade op.

De bank besloot om hem aan te klagen op verdenking van ’crimineel gedrag’.