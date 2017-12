Gijzeling in snoepfabriek: 1 dode

De schutter zou de voormalige eigenaar van het bedrijf zijn. Hij opende volgens de autoriteiten het vuur na een woordenwisseling met het huidige management. Een beveiliger overleed aan zijn verwondingen. De autoriteiten hebben de omgeving van de fabriek afgezet en speciale eenheden ingeschakeld.

’Ze hebben me geruineerd’

Een radiozender kreeg volgens de krant The Moscow Times telefonisch contact met de vermeende dader. „Mijn fabriek is me ontnomen met vervalste documenten. Ze hebben me geruïneerd”, stelde de man. „Ik heb mijn dienstwapen vandaag gebruikt om mezelf te verdedigen. Ik vrees dat ik iemand heb doodgeschoten.”