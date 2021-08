667 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, reproductiegetal stijgt naar 0,97

De ic’s behandelen nu nog 215 ernstig zieke coronapatiënten. Op de verpleegafdelingen bleef het aantal bezette bedden gelijk. Er liggen 452 mensen met Covid-19 in de klinieken.

De intensive cares namen 21 nieuwe coronapatiënten op, donderdag nam het aantal nieuwe patiënten nog met 14 toe. Op de verpleegafdelingen werden 71 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op donderdag waren dat er 54.

Reproductiegetal

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 0,97. Dat is 0,05 meer dan de waarde die dinsdag werd gemeld. Het getal, ook wel de ’R’ genoemd, is het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door één ander.

Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo’n beetje gelijk. Eén persoon besmet gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal besmettingen. Gaat het omhoog, dan stijgt ook het aantal besmettingen.

De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van ongeveer twee weken geleden, omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is. Deze vrijdag zien we dus eigenlijk de waarde van donderdag 5 augustus.

2250 positieve coronatesten

Het aantal positieve coronatesten is in de afgelopen 24 uur met 2250 toegenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een dag eerder nam het aantal toe met 2508, zo blijkt nu na correctie. Het gemiddelde aantal per dag van de afgelopen week komt daarmee op 2385, zestig meer dan waar dat gemiddelde vorige week vrijdag op uitkwam.

Het aantal sterfgevallen over het afgelopen etmaal was deze vrijdag net als donderdag zes, maar niet zeker is of deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden.

De afgelopen week waren er 16.693 positieve tests, 420 meer dan de week ervoor, en 39 sterfgevallen. In Amsterdam hoorde andermaal het hoogste aantal mensen dat ze met het coronavirus waren besmet, namelijk 219. In Rotterdam waren het er 128 en in Den Haag 82. Almere is vierde in de rij met 72 en Utrecht eindigt op de vijfde plaats met 62. In de steden in deze top vijf werd alleen in Amsterdam vrijdag een dode gemeld.