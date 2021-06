Poep vervuilt zwemwater Jagersplas, gemeente neemt maatregelen

Dat de kwaliteit van het water bij de stranden Smient, Fuut en Watersnip in het Jagersveld niet goed is, komt vermoedelijk door de vele watervogels en ganzen die op de strandjes poepen. Daarom worden de strandjes en ligweides nu twee keer per week geharkt en de uitwerpselen worden verzameld en afgevoerd.

De pomp, die schoon water diep uit de plas oppompt, gaat ’s nachts op vol vermogen aan. Zo wordt er veel vers water aangevoerd. „Nadeel hiervan is dat het water ’s ochtends wat kouder kan zijn. Vroege zwemmers raden we daarom aan naar de strandjes Fuut of Watersnip te gaan. Sinds de start van deze maatregelen, is de waterkwaliteit flink vooruitgegaan”, laat de gemeente weten.

Daarnaast wordt aan de inwoners gevraagd om maatregelen te nemen: honden niet in het water en kleine kinderen met zwemluier om laten zwemmen. Als aan het eind van dit jaar de kwaliteit niet voldoende verbeterd is, kan het zijn dat de strandjes vanuit Europese regelgeving het oordeel ’slecht’ krijgen en er een zwemverbod gaat gelden. De maatregelen zijn er op gericht dit te voorkomen.