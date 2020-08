Man in brand door gasfles Ketelmeer: ’Hij heeft geluk gehad’

De hulpdiensten kwamen af op een melding van een explosie. Uiteindelijk bleek volgens een woordvoerder van reddingsdienst KNRM dat een grote steekvlam ontstond bij een gasfles van de koelkast.

„Hij had behoorlijke brandwonden. Vrienden hebben hem gekoeld met water op het strand. Dat hebben ze goed gedaan. Als er enkel water uit het meer voorhanden is, gebruik dan dat.”

Aanvankelijk was Klaas Post van de private reddingsdienst Post Workboats als eerste ter plaatse. „Het was op een eiland, daar kun je niet komen met de auto. Het was ondiep. De evacuatie van de patiënt was lastig. Een helikopter probeerde het. Dat gaf enorm veel rotzooi en stof, maar uiteindelijk lukte het.”

Het bootje brandde ondertussen uit. „Het vuur smeulde nog na”, aldus Post.

’Geluk gehad’

De jongen is met de Search and Rescue-helikopter naar een ziekenhuis in Beverwijk gebracht. Volgens Teun Molenaar van KNRM Urk, die maandagochtend even contact had met de ouders, maakt hij het ’naar omstandigheden goed’. Het gaat om ernstige brandwonden, maar niet derdegraads. „Gelukkig maar, hij mag z’n handen stijf dichtknijpen, heeft zoals het ernaar uitziet geluk gehad. Dit had ook anders kunnen aflopen.”

Dergelijke ongelukken met gasflessen gebeuren eens in de zoveel tijd, zegt Molenaar. „Vorig jaar hadden we iets soortgelijks. Brand met een explosie. Waar gas is, kan iets gebeuren, er is een bepaald risico. Dat hou je niet tegen. Gelukkig gebeurt er niet heel vaak iets.” De jongeren waren op doortocht en overnachtten ter plaatse. Er was geen sprake van een bootfeest.

