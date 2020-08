’Man in brand na explosie gasfles op Ketelmeer’

Een Search and Rescue-helikopter heeft het slachtoffer van boord gehaald. De andere gewonde, die in shock zou zijn geraakt, is met een reddingsboot naar land vervoerd.

De havenmeester van Urk, die ter plaatse kwam samen met een berger, laat weten dat het bootje met een aantal jonge personen voor het strand lag. Aan boord kwam een gasfles tot ontploffing waardoor een van de slachtoffers vlam vatte. Het bootje is uitgebrand, meldt Klaas Post. „Het vuur smeulde nog na.”

Hoeveel mensen er totaal aan boord waren, is nog niet duidelijk.

