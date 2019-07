Dode Wilnis ’vrijwel zeker’ ook schutter Mijdrecht

De 54-jarige man, afkomstig uit Zegveld, was in februari wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van stalking van de vrouw. Ⓒ PETER BAKKER

DE RONDE VENEN - De man die op 3 april dood werd aangetroffen in de berm aan de Amsteldijk in Wilnis, is „vrijwel zeker” degene die de avond daarvoor een 45-jarige vrouw in Mijdrecht had doodgeschoten. Dat meldt de gemeente De Ronde Venen maandag. Uitgebreid rechercheonderzoek heeft uitgewezen dat de man de schutter is geweest. Hij heeft kort na het doodschieten van de vrouw zelfmoord gepleegd.