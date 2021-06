CoronaCheck-app zorgt voor onduidelijkheid en chaos

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De CoronaCheck-app, cruciaal om op reis te gaan of een evenement te bezoeken, zorgt voor chaos en frustratie. Het RIVM beweert dat voor mensen die besmet zijn geweest één prik voldoende is om een vaccinatiebewijs – en daarmee een groen vinkje in de app – te krijgen, net als minister De Jonge, maar de app geeft ook andere meldingen. Daarnaast lopen ook mensen die bij hun huisarts zijn gevaccineerd, tegen problemen aan.