Cel voor Doetinchemmer (24) na seks met tienermeisjes

De Doetinchemmer had na een avondje stappen, en een flinke slok alcohol achter de kiezen, in een auto ontucht met een meisje van 15 jaar. Dat meldt de Gelderlander.

Later op de avond ging hij een badkamer in waar het zusje van zijn ex-vriendin was. De 16-jarige was zwaar aangeschoten. De verdachte drong bij haar binnen, al ontkent hij alles.

De man moet de jonge slachtoffers samen ruim drieduizend euro schadevergoeding betalen.