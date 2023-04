Sekswerkers op de Wallen: ’Missen helft inkomsten door vervroegde sluitingstijden’

Het stadsbestuur stelde de gewijzigde sluitingstijden in het kader van een tweejarige proef op 1 april in. Het hoopt de Wallen zo te ontlasten van bezoekers die te veel alcohol drinken, blowen, schreeuwen, plassen, poepen, kotsen en hun rommel op straat gooien. Vanaf mei geldt er op het drukste stukje Amsterdam ook een blowverbod. Bij elkaar zijn er onder het huidige college van B en W maar liefst 88 maatregelen genomen om de Wallen leefbaarder te maken voor de bewoners.

Sekswerker Carmen, die sinds 2007 op de Wallen werkzaam is, tegen de voorzieningenrechter in Amsterdam: „Waarom worden de sekswerkers nu gestraft met vroegere sluitingstijden? Wij zorgen niet voor die problemen. Dat zegt de burgemeester zelf ook. Maar vervolgens zijn wij wel de dupe. Ze halen onze beste uren weg. Klanten komen niet tussen 22.00 en 01.00 uur. Dan wordt er gekeken naar ons. Maar later op de avond komen onze klanten. De eerste had ik afgelopen weekend om 02.20 uur. Om 03.00 uur moest ik dicht. Ik had niet eens genoeg verdiend om mijn kamer te betalen. De stress is enorm.”

’Getippeld’

Een raamexploitant, die zich extra druk maakt om de kwetsbare transgendergroep op de Wallen, gaf aan dat hij afgelopen weekeinde na 03.00 uur met een schrikbeeld werd geconfronteerd. „Er werd om die tijd getippeld op de Wallen. Dat heb ik echt nog nooit gezien, maar het gebeurde. En we hebben meerdere verhalen gehoord van sekswerkers die meegingen met klanten naar huis of een hotel. Dat is levensgevaarlijk. Vier jaar geleden is een van de sekswerkers thuis in elkaar geslagen door een klant. Die vrouw ligt nu nog steeds in coma. Dat zijn schrikbeelden, waarvan wij vrezen dat die binnenkort vaker zullen voorkomen.”

De jurist van de gemeente dient een ander belang: „Als gemeente hebben wij ook een zorgplicht naar de bewoners van hetzelfde gebied. Zijn daar geen voorzieningen open, dan zullen bezoekers weglopen en wordt het vanzelf rustiger. Het is niet alleen een burgemeestersbesluit, de gemeenteraad staat achter deze maatregelen. En ja, dat gaat ten koste van andere partijen. Als er schade ontstaat, is er recht op compensatie. Het is alleen veel te vroeg om daarover nu al iets te zeggen.”

Bezwaren

Bij de gemeente zijn rond de zeshonderd bezwaren binnengekomen over de huidige sluitingstijden op de Wallen. Er is nog niet gereageerd op al die bezwaren. De gemeente wil dat graag in één keer doen en verwacht dat voor eind juni te organiseren. Het zal de bezwaren van de sekswerkers apart behandelen in verband met de privacy.

De twaalf Wallen-ondernemers, die het kort geding aanspanden, hopen dat de rechter eerder uitsluitsel geeft. Een onderneemster hield het niet droog en sloeg met haar hand op tafel. Tegen de rechter: „U heeft geen idee hoe het water ons aan de lippen staat na twee jaar corona. Honderd meter verderop zijn de kroegen gewoon open tot 03.00 uur, maar wij mogen om 01.00 uur al niemand meer binnenlaten. Klanten mijden ons. Wij worden daarmee hard geraakt. Zo hard, dat ik niet weet hoe we dit moeten volhouden.”

Uitspraak voor 27 april.