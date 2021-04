Omwonenden Eemshaven geschokt over uitbreiding: ’Begin van het einde’

Volgens de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland is er een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels in Noordoost Groningen. Maar bedrijven haken af omdat het te lang duurt voordat de schop de grond in kan. „De procedure moet korter om ze ook daadwerkelijk hier te krijgen”, stelt gedeputeerde Mirjam Wulfse.

Het nieuwe gebied is 600 hectare groot, 400 hectare is uit te geven. De Eemshaven wordt daarmee anderhalf keer zo groot.

Het nieuwe gebied is bedoeld voor bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en voor nieuwe vormen van high tech bedrijven. Sectoren met een ’brede werkgelegenheid voor hoger en lager geschoolde mensen’. Het wordt geen chemiepark”, benadrukt Wulfse. „Het gaat om schone technologie.”

Het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven wordt begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

Omwonenden geschokt

Omwonenden reageren geschokt op de komst van bedrijven in hun achtertuin. „Dit is het begin van het einde”, reageert Etty Meijer uit Oudeschip emotioneel. „We zijn lamgeslagen. Dit moet ik eerst even verwerken.” Ze woont al 45 jaar in het dorp. „35 jaar met veel plezier. De laatste tien jaar hebben we gestreden tegen kassen, dit jaar komen 21 windmolens in de polder en straks dus ook nog bedrijven, grote vierkante kolossen, die ’s nachts het licht aanlaten voor de veiligheid. Ons uitzicht verpest en het wordt nooit meer donker.”

Voor het blok gezet

Meijer voelt zich voor het blok gezet. „En vele buurtbewoners met mij. Het besluit ligt er en nu mogen we zogenaamd meepraten over de inrichting. Schandalig!. En straks worden we zoet gehouden met een boompje hier en een paadje of watertje daar. Wat een bak ellende.”

De provincie en gemeente willen met de bewoners een compensatieregeling opzetten. „De woonfunctie blijft behouden” zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. „Maar wie weg wil kan weg.” Bewoners kunnen zich dus uit laten kopen. „Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de inwoners van Oudeschip en omgeving”, aldus Dijkhuis. Het was al jaren de vraag of het gebied zou worden opgeslokt door de Eemshaven, die vrijwel vol is. „Met goede gesprekken willen we kijken hoe we dit dragelijk kunnen houden voor de bewoners.” Er wordt gedacht aan een groene zone of andere natuur of recreatie.

Vruchtbare landbouwgrond gaat verloren

Voor voorzitter Jaap Kap van dorpsbelangen Oudeschip zijn de plannen inderdaad geen verrassing. „Als bestuur snappen we het wel: een logische ontwikkeling die aansluit bij de Eemshaven. Maar jammer is het natuurlijk wel.” Zijn bedenkingen: „Nog minder uitzicht. En zonde van de landbouwgrond. De polder heeft hartstikke goede landbouwgrond. Teeltaardappelen van hier gaan naar heel Europa.”

Een deel van de grond in de polder is van de landbouwfamilie Rietema. „Dit plan overvalt ons enorm”, reageert Jarno Rietema. Als voorzitter van het Agrarisch Jongeren Contact pleite hij onlangs nog voor uitbreiding van goede landbouwgronden. „Ik weet nu even niet wat ik moet zeggen.”

Boeren worden niet verplicht tot verkoop, maar gemeente en provincie hebben wel voorkeursrecht laten vastleggen.

LTO tegen opofferen van landbouwgrond

Landbouworganisatie LTO Noord is tegen het plan om hoogwaardige landbouwgrond in de Oostpolder op te offeren voor industriële doeleinden, zonder compensatie van landbouwgrond op een andere plek.

LTO Noord regiobestuurder Lammert Westerhuis: „Alweer wordt landbouwgrond opgeofferd. Er moet beter naar alternatieven worden gekeken.” Westerhuis wijst ook op de stikstofproblematiek. „We willen stikstof reduceren, maar ook industrie uitbreiden, huizen bouwen, de natuur beschermen. Daar is stikstofruimte voor nodig en daar is niet goed naar gekeken.”

Er gaan volgens hem te veel kostbare landbouwgronden verloren: De afgelopen 70 jaar een half miljoen hectare. „Terwijl er juist meer vraag is naar landbouwgrond, om voldoende voedsel te kunnen verbouwen. Er is land nodig voor kringlooplandbouw, dat is de basis voor de toekomst; een combinatie van landbouw en natuurbeheer.”