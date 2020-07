Superbajes in Vlissingen ’uniek voor justitie en voor Zeeland’

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming (links) wordt vrolijk ontvangen door Bas van den Tillaar, de burgemeester van Vlissingen. De nieuwe gevangenis maakt deel uit van het compensatiepakket voor het annuleren van de vestiging van de marinierskazerne. Ⓒ ANP

VLISSINGEN - In het nieuwe justitieel complex in Vlissingen komt niet alleen een tweede Extra Beveiligde Inrichting (EBI), maar ook gaat justitie er criminelen huisvesten die te licht zijn voor een EBI, maar te zwaar voor een reguliere gevangenis. Er is plek voor in totaal 222 ’zware jongens’.