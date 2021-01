Corona-uitbraak op vissersschip in haven IJmuiden, helft bemanning positief getest

,,In overleg met de GGD is afgesproken dat niemand van boord gaat’’, zegt eigenaar Diederik Parlevliet van rederij Parlevliet & Van der Plas. Dit grootste visserijbedrijf van Europa is van de Katwijkse vissersfamilies Van der Plas en Parlevliet. Na te hebben gevist bij onder meer de Shetland eilanden arriveerde deze ‘vriestrawler’ zondag in IJmuiden.

Volgens de visreder werd maandag besloten om alle bemanningsleden, onder wie ook Nederlanders, te laten testen: ,,Een aantal had klachten en wij wilden geen enkel risico nemen met de gezondheid van onze bemanning. Wij hebben meteen de GGD en andere instanties gewaarschuwd. De helft van onze bemanning testte positief. Afgesproken is dat alle 60 mensen aan boord zeker vijf dagen aan boord blijven. Daarbij worden de bemanningsleden die positief zijn getest apart gehouden van de mensen die niet ziek zijn.’’

Sfeer is goed

De gevangen en op zee ingevroren vis is inmiddels gelost. Volgens Diederik Parlevliet is de sfeer aan boord goed: ,,Uiteraard wordt er voor eten en drinken gezorgd. Er zijn hooguit milde klachten. Over de economische schade heb ik nog geen moment na willen denken. Het welzijn van onze mensen gaat echt voor.’’

De vriestrawler Annelies Ilena vaart onder Poolse vlag, is 145 meter lang en 20 meter breed. De vriescapaciteit bedraagt 8.000 ton.