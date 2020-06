5224 meer mensen in langdurige zorg dood in coronatijd

Er zijn flinke verschillen per regio. In regio Groningen overleden relatief gezien de minste mensen in de langdurige zorg en in regio Zuid Limburg relatief de meeste.

Dat becijfert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een analyse over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg. Men keek naar het aantal indicatieaanvragen voor de wet langdurige zorg.

Nieuwe indicaties

Het sterftecijfer in de verpleeghuizen ligt hoger dan in de gehandicaptenzorg. Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe indicaties voor langdurige zorg tijdens de corona-uitbraak sterk is afgenomen. „Wanneer we de cijfers over nieuwe indicaties en sterfte combineren, betekent dit een daling van 2465 mensen die recht hebben op langdurige zorg. Partijen in de zorg kunnen deze informatie en andere gegevens uit het rapport gebruiken voor het opschalen van de zorg.”

Mogelijke reden is dat mensen vanwege de angst voor corona in een verzorgingshuis nog niet daar naar toe willen, ook al hebben ze de hulp wel nodig en staan ze op hoog op de wachtlijst.

„Na de aankondiging van de maatregelen van het kabinet in week 11 blijkt uit cijfers van het CIZ een duidelijke toename van het aantal ingegane indicaties. Mensen die bijvoorbeeld in een verpleeghuis willen worden opgenomen of in de gehandicaptenzorg, moeten een indicatie aanvragen voor de wet langdurige zorg. Het CIZ beoordeelt zo’n aanvraag en bepaalt welke zorg nodig is voor iemand.

In de week van 9 maart gingen 1.200 nieuwe indicaties in. „Het is onduidelijk wat deze piek veroorzaakte. Maar in de week van 16 maart nam het aantal nieuwe indicaties sterk af, nadat de bezoekersbeperking in zorginstellingen werd aangekondigd om de verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk te beperken”, staat in de analyse te lezen.