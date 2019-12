’Maar 50% kans dat Notre-Dame gered kan worden’

De Notre-Dame was ruim tweehonderd jaar lang ieder jaar open tijdens kerst, zelf tijdens beide wereldoorlogen. Alleen tijdens de Franse Revolutie aan het eind van de achttiende eeuw was de gotische kathedraal eens dicht tijdens Kerstmis.

Die brand, in april dit jaar, legde een groot deel van de kathedraal in as. Het vuur ontstond vermoedelijk door werkzaamheden. Sindsdien is het gebedshuis gesloten voor bezoekers.

Hoewel de herstelwerkzaamheden in volle gang zijn en grote, houten balken de gewelven moeten behoeden van verdere destructie, wordt de hoop steeds meer ijdel. Rector-aartspriester Patrick Chauvet is niet optimistisch. Volgens hem is er nog 50 procent kans dat de kathedraal gered kan worden.

Voor het eerst sinds 1803 wordt de kerstdienst níet in de Notre-Dame gehouden, maar in de Saint Germain l'Auxerroiskerk. Ⓒ EPA

Het probleem van de Notre Dame: de stijgers

Normaal gesproken houdt het dak de muren bij elkaar. Nu het dak is verwoest, wordt de rol van de gewelven – de ronde bogen – zeer belangrijk. Maar juist die zijn kwetsbaar, aldus Chauvet.

Een nog groter probleem vormen de stijgers die voor renovatie eerder in de kerk waren geplaatst. „We moeten de steigers volledig verwijderen om het gebouw veilig te maken”, zegt Chauvet tegen persbureau AP.

Stijgers in en voor de kerk. Ⓒ REUTERS

„Er is 50 procent kans dat de kathedraal kan gered worden. Er is ook 50 procent kans dat de steigers op de drie gewelven vallen als we ze verwijderen”, aldus Chauvet. Dan zouden die belangrijke gewelven worden vernield.

Olympische Spelen in Parijs

De rector-aartspriester bevestigt dat pas in 2021 begonnen zou kunnen worden met restauratie. Voordat er publiek in kan, zijn we nog drie jaar verder. En volledige restauratie duurt nog langer. President Macron wilde juist alle werken voltooien voor 2024, als de Olympische Spelen de ’stad van de liefde’ aandoen.