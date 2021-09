Dode gevonden in brandgang Vlissingen, politie vermoedt misdrijf

Kopieer naar clipboard

De politie doet onderzoek in Adriaen van de Vennestraat. Ⓒ Provicom

VLISSINGEN - In een brandgang tussen een aantal woningen in Vlissingen is vrijdagochtend een dode man gevonden. Hij is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie.