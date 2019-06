Jihadexpert: opvallend veel Nederlandse zelfmoordterroristen

In 2015 slachtten terroristen in Parijs 130 mensen af met geweren en bomvesten. Ⓒ AFP

Ze bliezen zichzelf op en doodden tussen de vijf en vijfentwintig mensen in één klap, maar wie heeft ooit gehoord van Sultan Berzel uit Maastricht, Lotfi Seffrioui uit Amsterdam en Mazen Said uit Alphen aan den Rijn? Deze Nederlandse massamoordenaars zijn hier vrijwel onbekend. Jihadexpert Iain Overton schreef een boek over de drijfveren van zelfmoordterroristen, die volgens hem opvallend vaak uit Nederland en België komen.