Schiphol woensdag tussen 9 en 11 uur op slot vanwege stormachtig weer

Reizigers moeten dus rekening houden met annuleringen en vertragingen op de luchthaven, die zich juist nu opmaakt voor de vakantieperiode en al merkt dat het aantal reizigers flink aantrekt. „Hoeveel vluchten het in totaal betreft, is op dit moment nog onduidelijk. Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden woensdag”, aldus Schiphol. Duidelijk is dat het zeker tientallen vluchten zal betreffen, vermoedelijk meer.

Ellende

Storm in de zomerperiode is zeldzaam, maar woensdagochtend komt het er toch van. Meteorologen waarschuwen voor windkracht 8 en mogelijk zelfs een tijd windkracht 9, wat als officiële storm zou tellen. De windrichting is bovendien ongunstig voor het vliegverkeer. „Met de westenwind zoals die woensdagochtend op Schiphol is, kunnen vliegtuigen normaliter landen op de Oostbaan en de Buitenveldertbaan. Door de combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht is de Oostbaan echter geen optie vanwege de veiligheid.”

Dat er geen vliegtuigen kunnen landen betekent ook ellende voor mensen die vertrekken rond die tijd of later op woensdag. Als een vliegtuig niet is geland, ijlt het effect immers door.

Extra pech hebben reizigers dat ook de Buitenveldertbaan eruit ligt voor onderhoud. Tegelijk, zegt Schiphol, had ook dan het overgrote deel van de landingen niet door kunnen gaan. De luchthaven noemt het enorm vervelend dat ingrijpen nodig is. „Bij een annulering of vertraging van hun vlucht kunnen reizigers contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij”, klinkt het.

Code geel

Het KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven vanwege de harde windstoten. Dat betekent dat er een verhoogde kans is op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels. Plaatselijk wordt meer dan 50 millimeter neerslag verwacht. In de vroege ochtend zijn er zware windstoten tussen de 70 en 100 kilometer per uur. Automobilisten moeten rekening houden met een zware ochtendspits.

Voor een officiële storm moet het gemiddeld over een heel uurvak op één van de KNMI meetpunten op land met windkracht 9 waaien.

