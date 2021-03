LIVE | ’OM verblind door kokervisie in zaak Rico de Chileen’

Het Openbaar Ministerie lijdt aan kokervisie waar het gaat om Richard R., alias Rico de Chileen. Alle bevindingen die het onderzoek opleverde, zijn aangepast aan het beeld dat het OM heeft van de verdachte: het beeld van de leider van een criminele organisatie die moorden liet plegen.

Volgens advocaat Leon van Kleef heeft de verkokerde visie van het OM op Rico de Chileen „iedereen zodanig verblind, dat het zicht op de werkelijkheid verdween.” Toen Richard R. in 2018 door Chili aan Nederland werd uitgeleverd, bestond er geen verdenking van betrokkenheid bij moorden en bij grootschalige drugshandel. Chili leverde hem uit op basis van de verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en van witwassen. De officier van justitie die na zijn aanhouding naar Chili reisde, repte tegenover Chileense media vooral over de mocro-moorden en de internationale drugshandel.

Van Kleef: „Die werden, en worden, hem niet tenlastegelegd. Maar het zette wel de toon. Het OM had en heeft een beeld van mijn cliënt waaraan elke onderzoeksbevinding is aangepast. Een klassiek voorbeeld van kokervisie.”

De onderzoeksrechter zwom onder invloed van het OM in dezelfde fuik, zegt Van Kleef.

Advocaat Van Kleef vroeg de rechtbank om het OM niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging voor het leidinggeven aan een criminele organisatie.

De raadsman verweet het OM ook zich schuldig te hebben gemaakt aan een „fishing expedition” en schending van het recht met de zoektocht in de versleutelde berichten die onder anderen criminelen uitwisselden via Pretty Good Privacy telefoons. Het OM schond volgens hem de voorwaarden die de Canadese rechter stelde aan het doorzoeken van de data, om de rechten van derden te beschermen.

’Schieten met hagel’

Daarnaast zou de rechter-commissaris door het OM op het verkeerde been zijn gezet door een niet bestaande verdenking te presenteren om toestemming te krijgen om te zoeken in de Ennetcomdata. De onderzoekers „schoten vervolgens met hagel” tijdens het grasduinen in de communicatie.

Van Kleef: „Van bescherming van de belangen van derden was in de verste verte geen sprake, terwijl er geen wet is die het afschermen van communicatie verbiedt.” Van Kleef vroeg de rechtbank om de berichten die het OM selecteerde om de verdenking tegen Richard R. te onderbouwen, uit te sluiten voor het bewijs, of op z’n minst terughoudend te beoordelen. „Er zit kop noch staart aan de berichten, de aanleiding is meestal onbekend en hele lijnen ontbreken.”

Eerder deze week eiste het OM de maximale gevangenisstraf van 14 jaar tegen Richard R., voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die het plegen van moorden en het witwassen van crimineel geld tot doel had.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Lees hier haar liveverslag op Twitter.