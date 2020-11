Grapperhaus: alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar gesteld als verkrachting

Door de nieuwe wet is iemand ook strafbaar wegens verkrachting als diegene behoorde te weten dat de ander geen seks wilde, maar daar niet naar handelde. Bij twijfel moet dus altijd worden gevraagd of seksuele handelingen wel gewenst zijn. Grapperhaus schrijft donderdag aan de Tweede Kamer dat uit de reacties op zijn eerdere voorstel steun blijkt om alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar te stellen als verkrachting.

Vrijwillig en gelijkwaardig

,,Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Dat is de norm. Als hiervan geen sprake is en onvoldoende rekening wordt gehouden met de positie van de ander, dan wordt dit in de nieuwe wetgeving straks aangemerkt als verkrachting’’, zegt de CDA-bewindsman.

Volgens de minister ligt de drempel in de rechtspraktijk nu soms te hoog om een aangifte voor verkrachting goed op te pakken. Dit is vooral zo in situaties waarin een slachtoffer bevriest van angst en zich daardoor niet kan uiten of verzetten. Het verweer kan dan namelijk zijn dat een slachtoffer zich niet heeft verzet, maar Grapperhaus wil dat die uitleg niet langer een vrijbrief betekent. Dan moet er worden aangetoond dat er voldoende is gedaan om te achterhalen of de seks gewenst was.

Grapperhaus onthulde in mei 2019 al in De Telegraaf dat hij van plan was om met een nieuwe ’sekswet’ een vuist te maken tegen ongewenste seksuele handelingen. De lat voor het bewijs van dwang moet omlaag, redeneerde hij toen al. In de tussentijd heeft de minister gesproken met belangenorganisaties en autoriteiten op dit gebied, waarna zijn voorstel nu is aangescherpt.

’Schijnoplossing’

Experts vertelden eerder in De Telegraaf de aanpassing van de zedenwet een stap vooruit te vinden, maar er klinkt ook kritiek. „Ik denk dat het een schijnoplossing is”, vertelde advocaat Ivonne Leenhouwers, die al meer dan twintig jaar verdachten van zedendelicten verdedigt. „Het blijft het ene woord tegen het andere.”