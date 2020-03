Oudere vrouw vergeet waar auto staat en doet aangifte van diefstal

Wijkagent Henry van Galen doet op Twitter verslag van het voorval. Volgens hem had de eigenaresse al eens eerder aangifte gedaan voor dezelfde situatie en dus besloot hij zelf maar eens een kijkje te gaan nemen „Later bleek dat men de auto op een andere plek had geparkeerd. In dit geval sloot ik dat ook niet uit. Omdat ik in de wijk woon daarom nog even de fiets gepakt en in het dorp gekeken.”

Al snel kwam hij de auto op het spoor. „En... ja hoor, op een iets verderop gelegen parkeerplaats stond de auto nog rustig op de eigenaar te wachten. De auto is inmiddels terug bij de erg blije eigenaresse. Eind goed, al goed.”

Op Twitter deelt hij een foto van het bedankbriefje dat hij kreeg van de vrouw. Daarop is te lezen: „Hartelijk bedankt voor ’t terugvinden van m’n auto.”