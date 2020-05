Opnieuw verlenging inreisverbod voor reizigers buiten EU

De Europese Commissie kondigde de maatregel vorige week al aan.

Het is de tweede keer dat het inreisverbod is verlengd. De Nederlandse grens ging dicht op 19 maart. Een paar categorieën zijn uitgezonderd zoals diplomaten, medisch personeel en vrachtwagenchauffeurs.

