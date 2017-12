Nog een verdachte vast na rellen Zaandam

Twee andere verdachten die na het uit de hand gelopen Eritrese feestje werden opgepakt zijn inmiddels op vrije voeten. Ze gelden nog wel als verdachte, zei een politiewoordvoerder woensdag. Hij kon niet precies vertellen wat de man die nog gevangen zit precies op zijn kerfstok heeft.

De politie beëindigde een feest waar honderden mensen van Eritrese afkomst op af waren gekomen, nadat in de zaal diverse vechtpartijen tussen bezoekers waren uitgebroken. Een menigte keerde zich tegen de politie. De circa tachtig agenten die op de been waren, werden bekogeld met flessen, stoelen en stenen. Uiteindelijk werden drie mannen opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging. Het onderzoek naar de rellen is nog gaande.

De verdachten die weer zijn vrijgelaten zijn een 22-jarige man die in Duitsland woont en een 29-jarige man uit Hoorn.