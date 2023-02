Vier gewonden nadat auto van dijk rijdt in Wervershoof

Ⓒ Inter Visual Studio / Danielle Rood

WERVERSHOOF - Vier inzittenden van een auto zijn maandagavond gewond geraakt door een ongeval op de Kagerdijk in Wervershoof, in de gemeente Medemblik (Noord-Holland). Alle vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen kon een woordvoerder van de politie niets zeggen.