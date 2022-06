Twee tbs’ers gevlucht uit Pompekliniek Nijmegen door gat in hek

Medewerkers van de Pompekliniek hebben direct na de ontsnapping het Openbaar Ministerie en de politie gewaarschuwd. De politie is meteen begonnen met een zoektocht naar de ontsnapte mannen, maar woensdagmorgen waren zij nog niet gevonden.

Het is niet voor het eerst dat er tbs’ers ontsnappen uit de Pompekliniek. In 2020 wist de 60-jarige Jan S. te ontsnappen, hij werd later op een station weer gevonden. Een jaar eerder namen meerdere tbs’ers de benen, waaronder Ronald van Z., die in Parijs werd opgepakt.