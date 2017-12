De meest spraakmakende verhalen van 2017

Genekt door brutale selfies

’Esmée’ ging maandenlang door een hel. De 28-jarige vrouw uit Hoorn werd in oktober vorig jaar aangerand en zelfs bijna gewurgd door een man. De verdachte die haar als een beest belaagd zou hebben, had tot overmaat van ramp haar telefoon en wist zo alles over haar privéleven.

Ⓒ De Telegraaf

Misdaadverslaggever Mick van Wely liet in een reconstructie zien hoe ’Esmée haar belager in de val lokte en hoe de verdachte, een Somalische asielzoeker, zichzelf verlinkte met brutale selfies.

Ⓒ ANP

Zoektocht naar Joey Hoffmann

De politie in het Turkse Silifke staat voor een raadsel als in juli de Nederlandse Joey Hoffmann (21) dood op een rots wordt aangetroffen. Hij is samen met vrienden Bjorn en Derya naar Turkije afgereisd om te schatgraven. De drie krijgen ruzie en Joey besluit de eerste vlucht naar huis te pakken. Die haalt hij nooit. Hij verdwaalt in de woestijn en bevangen door de hitte komt hij om het leven.

Verslaggever Koen Nederhof reisde af naar Zuid-Turkije om alle ontwikkelingen rond de dood van Joey Hoffmann op de voet te volgen. De Turkse politie gaf hem een unieke inkijk in het onderzoek.

Koning in de cockpit

Koning Willem-Alexander zat in maart voor het laatst achter de stuurknuppel voor KLM Cityhopper. Na 21 jaar gastvlieger te zijn geweest bij de maatschappij en daarvoor bij Martinair, laat hij zich omscholen voor het besturen van een Boeing 737 van moedermaatschappij KLM.

In een exclusief interview met parlementair verslaggever van De Telegraaf Wouter de Winther spreekt de koning vrijuit over zijn gastvliegerschap, waarbij hij twee keer per maand passagiers vervoert die geen idee hebben dat de vorst in de cockpit zit.

Ⓒ ANP

Stay strong Appie

Tegen het einde van een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen, ergens in het Zillertal, zakt Ajacied Abdelhak ’Appie’ Nouri in elkaar. Spelers, teamarts en zelfs een traumahelikopter komen bij de jonge Ajacied. Hij blijkt getroffen door hartritmestoornissen en door het zuurstoftekort tijdens de reanimatie zijn Nouri’s hersenen blijvend beschadigd. Al snel blijkt dat Nouri nooit meer zal kunnen voetballen, sterker nog; ’cruciale hersenfuncties’ blijken uitgevallen.

Vijf maanden later vertelt een hevig geëmotioneerde familie hoe het geloof hen op de been houdt en hoe de inmiddels zelfstandig ademende Abdelhak met minuscule stapjes vooruitgaat.

Ⓒ Aldo Allessie

Roemeens reizend roofcircus opgerold

Was het nou een verzinsel, een mythe, of bestond de bende echt? Jarenlang werden chauffeurs van vrachtwagens en rechercheurs voor gek verklaard, als ze vertelden dat een bende rijdend vrachtwagens leeg roofde. Maar ze bestaan echt. En uitgerekend in ons land liepen de acrobaten tegen de lamp.

’Een soort Cirque du Soleil’, zo omschrijft onderzoeksleider Jan de bende in een briefingroom van de politie op de Veluwe, in Wolfheze. Zo’n twintig leden van de dienst Infra worden geïnstrueerd over de op handen zijnde inval in een vakantiepark in het nabijgelegen Otterlo. De Telegraaf is erbij als de bendeleden tijdens een spectaculaire inval worden gearresteerd.

Ⓒ Anne van der Woude

Jenny d’Arc; heldin van Drachten

Toen Friezin Jenny Douwes hoorde dat er tijdens de Sinterklaasintocht in Drachten tegen Zwarte Piet gedemonstreerd mocht worden, besloot Douwes dat ze nú van zich moest laten horen. „Ik vond dat zo onrechtvaardig. De burgemeester laat die agressieve schreeuwers toe tussen onze kinderen. Ik was woedend. En ik niet alleen.”

Ze deed een oproep om de komst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet naar Dokkum te verhinderen. Daaraan werd massaal gehoor gegeven. Jenny Douwes groeide uit tot het symbool van volksverzet en werd gekscherend al ’Jenny d’Arc’ genoemd. Haar motto? „Wees niet bang om te zeggen wat je vindt. En blijf lachen, dat doen wij in Friesland ook.”

Ⓒ ANP

Anne Faber

De Utrechtse Anne Faber maakte op 29 september een fietstocht door het regenachtige Soest en kwam nooit meer thuis. De vermissing hield Nederland wekenlang in zijn greep. Uiteindelijk bleek de grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Tijdens haar druilerige fietstocht kwam ze in botsing met zedendelinquent Michael P. Volgens bronnen zei hij tegen de politie dat hij haar na een woordenwisseling meesleurde, verkrachtte en vermoordde.

In een uitgebreide reconstructie wordt duidelijk hoe de ontmoeting tussen Anne Faber en Michael P. verliep.

Ⓒ Hollandse Hoogte

#metoo Job Gosschalk bekent: ’Ik ben over grenzen gegaan’

In het kader van #metoo deden verschillende acteurs anoniem hun beklag over seksuele intimidatie en ontoelaatbaar gedrag tijdens castings over ’de man die iedereen in Hilversum wel kent’. Job Gosschalk (50).

Job laat in een reactie op bovenstaande beweringen weten: „Het is voorgekomen dat ik een-op-een met acteurs aan scènes heb gewerkt. In een aantal gevallen heb ik acteurs gevraagd daarbij hun kleren uit te doen. Ik ben daarmee - besef ik nu - over grenzen gegaan.”