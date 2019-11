Thijs H. weer voor de rechter

Mogelijk wordt meer bekend over het onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar zijn geestvermogens. Thijs H. vertelde na aanvankelijke ontkenningen zelf aan de politie dat hij handelde onder invloed van een psychose. Hij kampte al langer met psychiatrische problemen en was daarvoor eerder ook ondergebracht bij GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht.

Tijdens de eerste zogeheten pro-formazitting op 16 augustus vertelde hij dat hij via nieuwsberichten en kentekens doorkreeg dat hij twee moorden moest plegen. Zou hij dat niet doen, dan werd zijn familie gedood.

Na het doodsteken van de 56-jarige Etsuko, die bij de Scheveningse Bosjes in Den Haag op zaterdag 4 mei haar hond uitliet, durfde Thijs H. niet meer, zei hij. Tot hij „via nieuwsberichten” doorkreeg dat hij toch nog twee mensen moest doden. Dat deed hij drie dagen later, op de Brunssummerheide. De 56-jarige Diny en de 68-jarige Frans die ook hun hondjes uitlieten, werden het slachtoffer.

Op 16 augustus schetste het Openbaar Ministerie nog een ander scenario dat erop neerkomt dat Thijs H. mogelijk niet onder invloed van een stoornis handelde, maar weloverwogen te werk ging. Dat zou onder meer blijken uit zijn zoekgedrag op zijn pc. Volgens de officieren zocht hij op vragen als: ’Hoe moet je je gedragen als psychopaat?’ en ’Hoe kun je politie en justitie om de tuin leiden’ en ’Why do some good people become evil?’

Advocaat Serge Weening verweet het OM „een ongenuanceerd beeld” te schetsen van zijn cliënt en vooruit te lopen op zaken. Ook bestreed Weening dat de ouders van Thijs H., zoals het OM stelde, „beperkt meewerken” aan het onderzoek. Volgens de officieren van justitie zouden de ouders de bebloede rugzak van hun zoon hebben gewassen. Weening zegt dat de ouders geen enkele reden hadden aan te nemen dat hun zoon betrokken was bij drie moorden.

