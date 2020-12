Jelle R. op Malta veroordeeld tot 30 jaar voor moord op Shannon

De Monnickendamse werd in 2018 in een grote plas bloed aangetroffen, vlak bij het appartement van R., die net als zijn ex in de online gaming-industrie op Malta werkte. Het tweetal zou ruim een jaar een relatie hebben gehad, die kort voor het fatale moment was gestrand.

In de rechtbank werd bekend dat een zoon van de vrouwelijke huisbaas van R. een verklaring had afgelegd. Hij had geschreeuw gehoord buiten die bewuste ochtend, dat al snel veranderde in een ’gorgelend geluid’.

Drugs

De destijds 22-jarige Fries, die volgens meerdere verklaringen drugs had gebruikt en veel dronk, zou de breuk niet hebben kunnen verkroppen. Hij had zijn voormalige liefje na een personeelsfeestje onder andere meerdere malen in haar keel gestoken na een ruzie.

Nadat hij steeds had gezwegen over wat er was gebeurd, legde hij enkele weken geleden in de rechtbank alsnog een bekentenis af. Een medisch expert had eerder al verklaard dat de 30-jarige vrouw eerst was geslagen en geschopt voor ze werd omgebracht. Ze werd tussen twee geparkeerde auto’s dood aangetroffen door een buurtbewoner, in de vroege ochtend van 3 augustus.

Vanwege zijn bekennende verklaring kon de samenstelling van het bewijsmateriaal – in aanloop naar de rechtszaak – worden gesloten. De zaak werd daardoor niet door een jury behandeld, maar overgedragen aan het gerechtshof, dat woensdag dus heeft bepaald dat de flink getatoeëerde R. lang in de cel moet blijven. Hij moet ook de proceskosten van 33.000 euro betalen.