’Cocaïne niet langer voor jetsetneuzen’

HAMBURG/WIESBADEN - In Duitsland was 2017 het jaar van de cocaïne. Nooit eerder namen politie en douane zoveel in beslag. In totaal werd bijna 7000 kilo gevonden, verstopt in onder meer sporttassen en meubels of tussen de bananen en - zwartgemaakt - in een lading houtskool. De federale recherche (BKA) bevestigde woensdag op de Norddeutschen Rundfunk (NDR) dat in vergelijking met 2016 nu drie keer zoveel de markt niet heeft gehaald.