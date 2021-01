MAGA-vader op beelden bestorming Capitool: zoon (18) stapt naar FBI

Jackson Reffitt, de zoon van de MAGA-supporter, was voor het dreigement van zijn vader al naar de autoriteiten gestapt. De man werd thuis in Wylie, Texas gearresteerd. Sindsdien zit zijn zoon ondergedoken op een geheime locatie, weg van zijn moeder en zus, schrijft The New York Times.

Sinds de arrestatie heeft Jackson niet meer met zijn vader gesproken, vertelt hij tegen Amerikaanse media, al zou hij dat wel willen. De tiener voelt zich naar eigen zeggen schuldig dat hij naar de veiligheidsdiensten is gestapt, maar zou ’het zo weer doen’. „Het was mijn morele kompas om te doen waarvan ik dacht dat het niet alleen mijn gezin zou beschermen, maar ook mijn vader zelf.”

De vader droeg tijdens de onlusten in Washington een kogelvrij vest en een helm met een camera op zijn hoofd. Ⓒ FBI

De beelden van hun vader, die na de bestorming publiekelijk werden verspreid, zorgden voor opschudding en vragen binnen het gezin. Maar Guy maakte zijn kinderen duidelijk dat hij niet aangegeven wilde worden, anders zou er wat zwaaien. Zoon Jackson was toen al - een paar dagen voor de Capitool-onlusten - naar de FBI gegaan, nadat hij door uitspraken van zijn vader vermoedens kreeg dat er iets stond te gebeuren. De FBI kwam na de uit de hand gelopen protesten dankbaar terug op de tip. Inmiddels wordt zijn vader officieel verdacht van belemmering van de rechtsgang en onrechtmatige toegang.

Over Trump zegt Jackson desgevraagd: „Het is duidelijk dat de man die destijds de leiding had, naar mijn gevoel, hem echt manipuleerde om te denken wat hij nu denkt.”

QAnon-sjamaan

Ook de advocaat van de inmiddels wereldwijd bekende QAnon-sjamaan Jacob Anthony Chansley (33), ook bekend als Jake Angeli, hekelt de rol van Trump. „Het betreurt hem veel, heel veel, dat hij niet alleen door de president is bedrogen, maar ook in een positie is gebracht waardoor hij niet meer in staat is beslissingen te nemen die hij niet had mogen nemen”, aldus advocaat Al Watkins tegen NBC News. Hij wijst op de maandenlange beschuldigingen van Trump dat de verkiezingen ’gestolen’ waren.

Opmerkelijk genoeg zei Angeli na de bestorming zelf tegen Amerikaanse media geen spijt te hebben van zijn daden. De gehoornde QAnon-figuur, een beweging die gelooft dat de wereld wordt geregeerd door machtige pedofielen, zit nog altijd vast.