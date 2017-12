Negen voertuigen in brand gestoken in Utrecht

Ⓒ Michiel van Beers

UTRECHT - Negen voertuigen zijn afgelopen kerstdagen in verschillende wijken in Utrecht in vlammen opgegaan. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. Vermoed wordt dat jongeren erachter zitten. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Onderzocht wordt nog wel of er een verband is tussen de branden.