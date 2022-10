Man in Nederland opgepakt voor leveren microchips aan Rusland

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft eind vorige maand een 55-jarige man uit het oosten van het land opgepakt op verdenking van het leveren van onder andere microchips aan bedrijven/entiteiten in Rusland, zo is vrijdag gemeld. Dit is in strijd met de handelsbeperkingen die zijn opgelegd en dus strafbaar. Microchips kunnen worden gebruikt voor de productie van wapens, aldus de FIOD. „Bekend is dat de Russische wapenindustrie momenteel kampt met een ernstig tekort aan deze microchips.”