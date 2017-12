Dit zegt de blinde helderziende die 9/11 voorspelde over 2018

Vanga haalde de afgelopen tijd vaker de kranten. Zo voorspelde de blinde Bulgaarse naar verluidt de aanslagen van 11 september, de tsunami in 2004, de Brexit en de opkomst van Islamitische Staat. Vangelia Pandeva Dimitrova, zoals de echte naam van de vrouw luidt, blijkt ook twee gebeurtenissen te hebben voorspeld voor 2018.

China supermacht

Zo waarschuwde ze dat China de volgende supermacht zal worden, waarmee het land de fakkel zal overnemen van de Verenigde Staten. China heeft de Verenigde Staten nog niet ingehaald, maar dat zou in theorie wel kunnen gebeuren. China zorgde in 2015 voor zo’n 15,6 procent van de wereldeconomie. En terwijl dat percentage blijft toenemen, verwachten sommigen dat het percentage van de VS binnenkort zal terugvallen naar 14,9 procent.

Energie op Venus

Baba Vanga voorspelde ook dat in 2018 een nieuwe vorm van energie ontdekt zal worden op Venus. Hoewel er geen concrete plannen zijn voor een missie naar die planeet, staat er wel een lancering van een ruimtesonde op de planning die de zon op van dichtbij zal observeren. Het ruimtevaartuig zal niet op Venus landen, maar de sonde zal wel zeven keer langs de planeet vliegen. Venus zal daarbij als zwaartekrachtsslinger dienen om de sonde richting de zon te bewegen.

Storm

De Bulgaarse verloor op haar twaalfde plotseling haar zicht tijdens een grote storm, waarbij ze vermist raakte. Ze zou pas na een paar dagen zijn teruggevonden door haar familie. Haar ogen waren dichtgegroeid en bedekt met een dikke laag stof. De vrouw zou toen haar eerste visioenen hebben gekregen dankzij ‘onzichtbare wezens’ die haar informatie over de toekomst gaven.

Vanga maakte in haar vijftigjarige carrière honderden voorspellingen, waardoor ze ook wel eens de ‘Nostradamus van de Balkan’ werd genoemd. Er is echter veel te doen over de geloofwaardigheid van de voorspellingen van de vrouw. Ook zijn niet alle voorspellingen uitgekomen, zo zou Barack Obama de laatste Amerikaanse president zijn.

Dit voorspelde de Bulgaarse nog meer: