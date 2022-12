Tilburger verdacht van witwassen van miljoenen

Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat de 31-jarige Tilburger mogelijk digitaal geld zou witwassen voor criminelen. Dinsdag doorzocht de politie de woning van de verdachte, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg.

Hasj

In een van de garageboxen stond een auto met daarin tientallen kilo’s hasj met een straatwaarde van ruim 600.000 euro. Het is onduidelijk van wie de auto is. De politie heeft ook digitale gegevens van de Tilburger in beslag genomen. Mogelijk is op basis daarvan vast te stellen dat de verdachte nog meer geld heeft witgewassen.