Groot drugssmokkelnetwerk in Duitsland opgerold, elf arrestaties

De arrestaties volgen na uitgebreide undercoveroperaties die in 2020 in gang zijn gezet. „Dit indrukwekkende succes toont aan dat we ons voortdurend richten op de grote deals in de georganiseerde drugshandel en is een bewijs van de functionerende samenwerking tussen Europese en internationale veiligheidsautoriteiten”, zegt Friedo de Vries van de Duitse recherche in de deelstaat Nedersaksen.

Volgens De Vries zijn er ook huiszoekingen geweest in Nederland, België, Spanje en Paraguay. Donderdag worden tijdens een persconferentie de resultaten van de huiszoekingen in Duitsland en details van de acties in de andere landen bekendgemaakt.