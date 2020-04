In Suriname gestrande reizigers op weg naar Amsterdam

De passagiers, voor een groot deel Nederlanders, waren sinds zaterdagmorgen ondergebracht in twee hotels in Paramaribo. Zij mochten de hotels niet verlaten van de Surinaamse autoriteiten. Deze quarantaine was nodig omdat de groep samen met reizigers uit buurland Guyana in een ruimte is geweest.

Het toestel vliegt eerst naar Aruba om daar gestrande mensen mee terug te nemen naar Nederland. Ook enkele vakantiegangers die op Aruba wonen en in Suriname gestrand waren, behoren tot de passagiers.

De reizigers die naar Nederland terugkeren, hebben 900 euro voor deze vlucht betaald. De reis valt onder een speciale regeling die de Nederlandse overheid heeft ingesteld voor het terugbrengen van gestrande landgenoten. Het is een gezamenlijk initiatief van de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en overheid.