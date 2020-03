Twintig personen aangeklaagd om aanslagen Parijs in 2015

De aanslagen op onder meer een vol theater, de Bataclan, kostten 130 mensen het leven en er vielen 350 gewonden. Van de feitelijke aanslagplegers is er slechts nog een in leven, de Belgisch-Franse Salah Abdesalam. De Franse politie vermoedt dat van de zes voortvluchtigen er nog slechts drie in leven zijn.

Bekijk ook: Het meisje dat nooit meer thuis zou komen