Apenpokken ook vastgesteld in Denemarken

De gezondheidsautoriteiten verwachten niet dat het tot een grote uitbraak van apenpokken komt in Denemarken. „Maar we zijn alert en volgen de situatie nauwgezet”, aldus het ministerie van Gezondheid.

Het virus wordt in steeds meer landen vastgesteld, vorige week in onder meer Nederland, Spanje, België, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië. Normaal gesproken komt het virus alleen voor in Midden- en West-Afrika.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag dat mensen die in contact zijn geweest met mensen die al ziektesymptomen vertonen, de grootste kans lopen om besmet te raken. De WHO wil nog deze week met meer richtlijnen komen voor zorgmedewerkers.