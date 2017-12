Ongeluk Hellendoorn wordt motorrijder fataal

Een motorrijder is om het leven gekomen door een botsing in de buurt van Hellendoorn. Ⓒ GinoPress

HELLENDOORN - Een motorrijder is woensdagmiddag om het leven gekomen door een botsing met een auto in de buurt van Hellendoorn (Overijssel). Dat meldde de politie. Die onderzoekt de toedracht van het ongeluk, dat rond 15.30 uur gebeurde op een kruispunt in het buitengebied van het dorp.