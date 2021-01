Huizenprijzen in Hardenberg hardst gestegen: ’Westerling vindt hier rust’

Wouter en Mia van der Zwan. Ⓒ HOETINK, ROBERT

Hardenberg - De huizenprijzen in Hardenberg rijzen de pan uit. De Overijsselse gemeente staat boven aan het lijstje met plaatsen waar de prijs voor een woning in 2020 het hardst is gestegen. Volgens makelaarsvereniging NVM heeft dat alles te maken met de nieuwe norm van thuiswerken. „Hier vinden ze het stukje rust dat ze in de grote stad missen”, legt Hardenbergse makelaar Elmar Houdel uit.