Vader Boris Johnson onder vuur na coronareisje

Volgens Johnson moest hij wel naar Griekenland om te checken of een villa die hij verhuurt wel „coronaproof” is. En dus was dit een essentiële reis, zo vindt hij zelf. Op dit moment zijn ook alleen essentiële reizen toegestaan voor de Britten. Johnson kwam woensdag aan in Athene, zo is te zien op zijn Instagramaccount.

Griekenland heeft de grenzen geopend voor een aantal landen, maar niet voor Engeland. De vader van Boris Johnson is naar verluidt via Bulgarije naar Griekenland gereisd. Hij laat aan de Daily Mail weten dat het geen probleem voor hem was om het land binnen te komen. „Ze wilden alleen maar weten waar ik vandaan kwam en wat ik kwam doen. Ze hebben m’n temperatuur opgenomen en twee testen gedaan.”

Hij pleit ervoor dat de luchtbrug tussen Engeland en Griekenland snel op gang komt. „De Britten zijn geen gevaar voor de Grieken want ze zijn erg voorzichtig hier.”

Met het huidige beleid zal Johnson bij terugkeer veertien dagen in quarantaine moeten. Boris Johnson heeft nog niet gereageerd op het tripje van zijn vader. Andere politici wel. „Het lijkt erop dat er andere regels gelden voor hem dan voor de rest van ons”, aldus Jamie Stone. „We willen allemaal graag een uitleg”, zo laat Alistair Carmichael weten.