VVD voor het eerst in jaren niet meer de grootste in peiling

Door onze parlementaire redactie

BBBeter poster op het platteland. Ⓒ ANP / Richard Brocken

DEN HAAG - Voor het eerst in zes jaar is de VVD niet de grootste partij in de peilingen. In de nieuwste zetelpeiling van I&O Research is BBB groter dan de VVD. De liberalen hebben nu 34 zetels in de Tweede Kamer en scoren er nu virtueel slechts 19 zetels. Ten opzichte van de laatste peiling, in februari, levert de VVD vijf zetels in.