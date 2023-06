Haagse burgemeester niet blij met niet vervolgen A12-blokkeerders

Van Zanen zegt dat hij „kennis heeft genomen” van het besluit van het Openbaar Ministerie. Dat noemde de blokkade vreedzaam en „een gering strafbaar feit.” Van Zanen zegt daarover: „Zelfs als justitie nu alles uit handen zou laten vallen en iedereen wel zou hebben vervolgd, zegt de rechtbank: het is een licht vergrijp, het was vreedzaam, de groeten. Schiet me maar lek, ik heb geen andere middelen, ik volg de wet, ik doe mijn best, ik probeer er het beste van te maken voor Den Haag. Ik word daar niet blij van.”

Vele honderden aanhangers van protestgroep Extinction Rebellion blokkeerden zaterdag de snelweg ter hoogte van het Malieveld. Een deel stond in het gras naast de A12. Volgens Van Zanen waren er in totaal bijna 8500 mensen. Bijna 1600 van hen werden aangehouden omdat ze op de snelweg zaten en stonden. Met bussen werden ze naar het stadion van ADO Den Haag aan de rand van de stad gebracht. Daar kregen de meesten te horen dat ze vrij waren en niet werden vervolgd. Hun gegevens zijn niet genoteerd. Een deel van de groep zou daarna zijn teruggekeerd naar het Malieveld en de A12 om verder te blokkeren.

Een hulpofficier van justitie, een politieambtenaar, besloot om niet te vervolgen. Hij bedankte daarbij de aangehouden demonstranten voor hun inzet voor het klimaat. Van Zanen zegt daarover: „Ik heb me ervan vergewist dat de politieleiding met de betrokkene heeft gesproken en hem heeft aangesproken. Laat ik maar zeggen dat ik het op zijn zachtst gezegd niet handig vind.”

Volgens politievakbonden zijn agenten gefrustreerd over de omgang met de demonstranten. Van Zanen zegt dat hij „zeer veel waardering heeft voor het professionele en kordate optreden van de politie. De politie voert haar taken professioneel en loyaal uit, ik heb er het volste vertrouwen in dat de politie die moeilijke taken zo goed mogelijk blijft uitvoeren.”