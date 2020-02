Eerste corona-patiënt is 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand

De besmette man is volgens gezondheidsinstituut RIVM recent in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. Tot nu toe zijn in Italië zeventien mensen door het coronavirus overleden. Het gaat in heel Italië om 650 besmettingen.

De man zou op zakenreis zijn geweest in Italië. Hij runt een bedrijf in de kledingindustrie en reist veel voor zijn werk, zeggen bekenden van de man tegen BNR Nieuwsradio. Hij zou op meerdere plekken en op meerdere dagen carnaval hebben gevierd. Wat dat voor gevolgen gaat hebben voor de mensen in zijn omgeving, en voor nietsvermoedende feestgangers, moet morgen duidelijk worden.