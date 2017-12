Oekraïne en separatisten ruilen gevangenen

Ⓒ EPA

KIEV - In het crisisgebied in Oost-Oekraïne zijn woensdag gevangenen uitgewisseld door de strijdende partijen. De regering in Kiev en de pro-Russische separatisten hadden dat afgesproken, meldde patriarch Kirill van orthodoxe kerk al op eerste kerstdag. De grensovergang Majorsk was volgens de media het toneel van de ruil.