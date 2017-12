Verdachte vast voor dood vrouw in Tilburg

Bij het onderzoek naar het misdrijf doet de politie op meerdere plaatsen in Breda en Tilburg doorzoekingen. Sectie moet uitwijzen waaraan de vrouw is overleden. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen op welke wijze de Tilburger mogelijk betrokken was bij de dood van de vrouw. Ook kon hij niet zeggen of er nog meer verdachten in beeld zijn.

De vrouw werd zaterdagavond dood aangetroffen in de Hoogvensestraat in haar woonplaats. Een politieagent vond haar auto dinsdagochtend in de Bachlaan in Tilburg. Die laan ligt 5 kilometer van de plek waar het lichaam van de vrouw werd gevonden.

Stille tocht

Op initiatief van nabestaanden is woensdagavond een stille tocht gehouden voor het slachtoffer. Een woordvoerster van de gemeente Tilburg zei dat daarbij circa 250 mensen aanwezig waren. „De stille tocht is prima verlopen. Aan het eind van de tocht zijn ballonnen opgelaten”, aldus de woordvoerster. „Ook is wat vuurwerk afgestoken. Dat hebben we gedoogd.”