Tbs’er niet teruggekeerd naar kliniek Kijvelanden

De ’ontsnapping’ van de zedendelinquent uit FPC de Kijvelanden is niet bekendgemaakt in de media. De kliniek schat het gevaar laag in, ’omdat het behandeltraject er bijna opzat’ en de man zonder toezicht op verlof mocht. „Deze patient moest dinsdagavond op een bepaald tijdstip terug zijn”, We hebben een paar uur gewacht, omdat het wel eens voorkomt dat mensen de trein missen of nog even afscheid willen nemen van een geliefde. Dat calculeren we in”, zegt woordvoerder Cees Siermann. Toen de man alsnog niet op kwam dagen, lichtte de kliniek de politie en het openbaar ministerie in. „Zij kijken nu naar hem uit.”

Ook kregen omwonenden woensdag een sms’je over de weggebleven tbs’er. De proef met de informatievoorziening aan bewoners is net vorige week in samenwerking met de gemeente Albrandswaard begonnen. Aanleiding voor de pilot, die drie maanden duurt, was de gijzeling op 1 maart van dit jaar door twee patiënten van de Kijvelanden. De twee ontvluchtten de kliniek nadat ze een medewerker hadden bedreigd met een vuurwapen.

Enkele weken geleden was het ook al raak in het resocialisatiehuis van de Kijvelanden, de Bink in Rotterdam. Daar verdwenen twee tbs’ers. Een van hen werd begin juli op heterdaad betrapt bij een inbraak in het Zeeuwse Westkapelle. De andere tbs’er is nog voortvluchtig. Beiden zaten eveneens in de laatste fase van het tbs-traject: De kliniek laat weten dat de ’ontsnappingen’ geen reden zijn om de teugels strakker aan te trekken. „Het systeem werkt goed.”

